موقع وزارة القوى العاملة لمعرفة الفائزين من منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة بالبطاقة

الدمام - رهف القحطاني - نستعرض معكم الان موقع وزارة القوى العاملة لمعرفة الفائزين من منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة والتي بات يترقبها أعداد مهولة من المواطنين الراغبين فى الاستعلام عن مستحقات تلك المنحة والتي جاءت مع انتشار وباء كورونا المستجد، على أن يتساءل البعض حول كيفية الاستعلام وكيفية صرف مستحقات تلك المنحة والتي جاءت الأنباء حول بدء صرفها من جديد أمام جميع من سبق لهم تحديث بياناتهم لصرف مستحقات.

منحة العمالة الغير منتظمة

تستعد وزارة القوى العاملة لصرف قيمة مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة وذلك عقب انتهاء أعمال فرز وتحديث بيانات المواطنين التي بدأت اعتباراً من العاشر من اكتوبر الماضي تنفيذاً لدعوة فخامة الرئيس السيسي لصرف مستحقات العمالة الغير منتظمة مجدداً مع استمرارية ازمة تفشي وباء كورونا المستجد بالبلاد، على ان تشير الانباء على ان ميعاد صرف مستحقات العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة المقدرة بمبلغ 500 جنيه اعتباراً من منتصف الشهر الحالي، على أن تبدأ القوى العاملة فى ارسال المسجات النصية للمواطنين على أرقام هواتفهم من خلال رقم 2030، كما سيتم تفعيل موقع القوى العاملة للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بشكل الكتروني.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

بامكانكم الاستعلام عن مستحقات العمالة الغير منتظمة وذلك من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة من هنا، على أن تكون بيانات الاستعلام عن قيمة مستحقات العمالة الغير منتظمة فور إدخال بطاقة الرقم القومي واسم العامل الرباعي.