“رسميًا” استعلام موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020 برقم البطاقة

الدمام - رهف القحطاني - يعد استعلام موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة من بين الخدمات الإلكترونية المميزة التي تقدمها وزارة القوى العاملة لكل المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة، وذلك بهدف تذليل الصعاب أمام المواطنين مستحقي الدعم والحاصلين على الموافقة الرسمية بشأن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة والمتوقع صرفها خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري.

منحة العمالة الغير منتظمة 2020

قبل التطرق للحديث حول طريقة استعلام موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت، يجب في البداية أن نوضح تصريحات مسؤولي الوزارة بشأن توقيت صرف الدفعة الجديدة من المنحة، حيث أشارت مصادر مسؤولة داخل الوزارة إلى بدء عمليات صرف الدفعة الجديدة من المنحة خلال شهر نوفمبر الجاري، وتحديدًا عند الساعات الأولى من صباح الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020.

خطوات استعلام موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

قالت وزارة القوى العاملة بأنها قد فتحت موقعها الإلكتروني من أجل تقديم الخدمات المميزة لكل المواطنين خاصة كبار السن ومستحقي الدعم في جميع محافظات الجمهورية، ومن بين أهم الخدمات المقدمة عبر موقع وزارة القوى العاملة خلال هذه الفترة، هي خدمة استفسار عن توقيت صرف دفعة منحة العمالة 500 جنيه لشهر نوفمبر 2020.

وقد جاءت طريقة الاستعلام عن مواعيد إيداع منحة العمالة غير المنتظمة نوفمبر 2020 بالاسم ورقم البطاقة على هذا النحو التالي ذكره:

يجب الذهاب لموقع وزارة القوى العاملة عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي بشكل مباشر: “من هنا“.

من خلال الصفحة الرئيسية للموقع اضغط على منحة العمالة الغير منتظمة.

اختر استعلام موعد صرف منحة شهر نوفمبر.

اكتب الرقم القومي للمستفيد في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على عرض النتيجة.

موعد صرف منحة العمالة نوفمبر 2020 بالرقم القومي

يتساءل الكثيرون حول الموعد النهائي لصرف مستحقات الدفعة الجديدة من منحة العمالة لشهر نوفمبر 2020، وذلك وسط تأكيدات من قبل المسؤولين في وزارة القوى العاملة عن تحديد موعد صرف دفعة منحة العمالة الغير منتظمة خلال منتصف الشهر الجاري من خلال مكاتب البريد بمختلف المحافظات

كشوف أسماء المستفيدين من منحة العمالة 2020

من المتوقع بأن تكشف وزارة القوى العاملة النقاب عن أسماء المستفيدين والمقبولين في منحة العمالة لشهر نوفمبر 2020 وذلك في غضون الساعات القادمة، وهذا قبيل ساعات فقط من بدء عمليات صرف المنحة خلال يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020، حيث سيتم السماح بصرف المستحقات للمواطن باستخدام بطاقة الرقم القومي وذلك في حالة ما إذا كان أسمه من ضمن المدرجين في أسماء المستحقين للمنحة.

والجدير بالذكر بأن الحكومة المصرية كانت قد بدأت بالفعل في صرف دفعات منحة العمالة الغير منتظمة منذ منتصف شهر مايو الماضي بعد تعليمات من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وإطلاق مبادرة كان هدفها تقديم الدعم الحكومي لكل الفئات التي تضررت بشكل واضح من توقف المحال التجارية والغلق المبكر وكافة الإجراءات التي تم اتخذها في فترة انتشار فيروس كورونا بمختلف المحافظات.

موقع القوى العاملة استعلام منحة العمالة 2020

تقدم وزارة القوى العاملة عدة خدمات إلكترونية لكل المواطنين عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت ومن بينهم خدمات المنحة لشهر نوفمبر 2020 بما في ذلك خدمة استعلام موعد صرف منحة العمالة الدفعة الرابعة وذلك باستخدام الرقم القومي وكذلك اسم المستفيد، وهذا في ظل رغبة الوزارة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل تفعيل دور المنظومة الإلكترونية ومنع تكدس المواطنين داخل المكاتب والهيئات الحكومية.

وكان وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، قد أصدر بيان رسمي لها قالت فيه بأن بعض الصفحات الإلكترونية تقوم باستخدام اسم “منحة العمالة” في النصب على المواطنين بمختلف المحافظات، ولذا يتوجب على الجميع السماع فقط للمنابر الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على السوشيال ميديا أو من خلال موقع الوزارة على الإنترنت.