“بيان رسمي” موعد منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020 بالاسم ورقم البطاقة

الدمام - رهف القحطاني - يعتبر موعد منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020 بالاسم ورقم البطاقة من الأمور المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة من قبل وزارة القوى العاملة والتي أصدرت بيان رسمي منذ قليل قالت فيه بأن عمليات تجهيز أسماء المستفيدين والمقبولين في دفعة المنحة لشهر نوفمبر لا زالت مستمرة حتى الآن وتحاول من خلالها الوزارة تصفية كل غير المستحقين ومن ثم صرف الدفعة للمستحقين فقط.

موعد منحة العمالة الغير منتظمة 2020

يمكن للمواطنين الآن إجراء الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة شهر نوفمبر وذلك من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو من خلال الأرقام الرسمية المخصصة للوزارة أو عبر الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكانت تقارير إعلامية قد أكد بأن الوزارة سوف تعمل على صرف دفعة نوفمبر من منحة العمالة غير المنتظمة في غضون الساعات المقبلة عبر مكاتب البريد المختلفة، ولكن الوزارة حتى هذه اللحظة لم تعلن بعد عن موعد نهائي لصرف مستحقات الدفعة لكل المستفيدين منها.

رابط موقع وزارة القوى العاملة منحة العمالة نوفمبر 2020

يقدم موقع القوى العاملة خدمة الاستعلام عن منحة العمالة كما يوفر خدمة تسجيل استمارة مبادرة المنحة بشكل إلكتروني وهذا لجعل كل المواطنين قادرين على معرفة تفاصيل المنحة ومواعيد صرفها من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب لمكاتب الوزارة بمختلف المحافظات.

وقد جاء رابط استعلام موعد صرف منحة العمالة لشهر نوفمبر 2020 على النحو التالي: “من هنا“.

بيان القوى العاملة بشأن صرف منحة العمالة

أصدرت القوى العاملة بيان رسمي منذ قليل بشأن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة دفعة نوفمبر 2020 مؤكدة بأنها لم تحدد بعد الموعد النهائي لصرف المنحة لكل المستفيدين منها، محذرة كل المواطنين من عدم الاستماع لمنابر الشائعات والتي تحاول نشر الأخبار الكاذبة بشأن المنحة، مشددة على كون الجهة الرسمية المختصة بكل معلومات مبادرة العمالة هي موقع القوى العاملة على الإنترنت.