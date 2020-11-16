طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة عبر وزارة التضامن moss.gov.eg والاوراق المطلوبة

الدمام - رهف القحطاني - نستعرض معكم الان طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة عبر وزارة التضامن لتوصيل مساعدات ذوات الدخل المنخفض والأرامل والمطلقات والعاجزين عن العمل، على أن يتزايد بشكل كبير البحث لاجل اتمام الكشف على رواتب تلك المعاشات فى ظل بدء أعمال صرفها بالتزامن مع دعوات الحكومة المصرية على صرف المعاشات والدعوات المساعدة للأسر المتضررة من كوفد 19، على أن نستعرض ونتابع معكم الان بالخطوات كيفية معرفة جميع مستحقات تلك الدعومات الآن.
استعلام عن معاش تكافل وكرامة
تتيح وزارة التضامن الاجتماعى فرصة الاستعلام عن مستحقات تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي والبطاقة وذلك للاطلاع عن مستحقات المواطنين على هذا الدعم الذي يصرف فى حال تطابق جميع الشروط والضوابط المطلوبة التي تتنوع ما بين أن يكون المتقدم على هذا الدعم مصري الجنسية ولم يسبق له من قبل الاستفادة من أي معاش من معاشات الحكومة، على أن نستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية الان الاوراق المطلوبة للتقديم وطرق الاستعلام عن تلك المستحقات.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
بامكانكم وبكل سهولة إجراء استعلام إلكتروني عن معاش تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي والنقر في النهاية على ايقونة استعلام لتظهر امامكم جميع المستحقات المتعلقة بتلك المعاشات.
الأوراق المطلوبة لصرف معاش تكافل وكرامة
- نسخة بطاقة الرقم القومي.
- نسخة من قسيمة الزواج.
- صورة قيد من قيود الأطفال فى المدارس.
- ثلاثة فواتير كهرباء.
- نسخة من بطاقة التموين التجارية.
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