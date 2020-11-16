- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطنى المقامة فى نادى الزراعيين بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الحزب، وأعضاء الوفد بمحافظة الغربية.
وشدد أبو شقة على أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وضع كل الضمانات الموجودة فى كل دول العالم بشكل يضمن نزاهة الانتخابات، قائلا: "أتحدى بأن يكون هناك أى تداخل أو تجاوزات لأى صوت، فما تدليه فى الصندوق هو ما يعلن".
ودعا أبو شقة، جموع الشعب المصرى إلى التكاتف واستلهام روح 13 نوفمبر 1918، وإرادة المصريين فى 30 يونيو لنكون على قلب وتصميم رجل واحد.
وأوضح أن ثورة 1919 فريدة من نوعها، فيها احتضن الهلال الصليب، وهذه من عظمة الثورة، مشيرا إلى أنها الوحيدة فى العالم التى خرجت بلا مطالب إلا مطلب واحد وهو الاستقلال الوطنى وهى الثورة الوحيدة التى أسست لدولة حقيقة.
30 يونيو أكدت انتصار إرادة الشعب
وأضاف أبو شقة: "شاهدنا من ثمار ثورة 19 بيان 19 أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ثم كنا أمام دستور 1923 هو من أعظم الدساتير على مستوى العالم ورأينا حزب الوفد معبرا عن الديمقراطية الحقيقة بما تمثله من احترام الرأى والرأى الأخر فى هذا المجال".
وألمح إلى أنه من ثمار 1919 أننا شاهدنا شباب شاركوا فى الثورة مثل النقراشى وسيد درويش ومحمد مختار، وجميعهم شاركوا فى الثورة وأصبحوا زعماء وعظماء كل فى مجاله.
ولفت إلى أن إرادة المصريين هى التى تنتصر دائما وعندما شاهدنا خروج 33 مليون مصرى فى ثورة 30 يونيو، ولم يحدث جريمة واحدة فى هذا اليوم والجميع خرج من أجل الدفاع عن الوطن وهذه مصر.
وأكد أبو شقة أن القوات المسلحة المصرية انحازت للإرادة المصرية فى ثورة 30 يونيو حتى لا تسقط مصر فى نفس المستنقع الذى سقطت فيها دول عربية والجميع حمى الدولة المصرية، ومصر هى أول دولة تسلط الضوء على خطر الإرهاب، مضيفا "شاهدنا رئيسا وطنيا يعمل من أجل الوطن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو شقة : الدولة حريصة على تطبيق الديمقراطية .. و30 يونيو أكدت انتصار الشعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.