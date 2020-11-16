أبو شقة : الدولة حريصة على تطبيق الديمقراطية .. و30 يونيو أكدت انتصار الشعب

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بإصرار الدولة على إتمام انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد التى يواجهها العالم كله، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تطبيق الديمقراطية.





جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطنى المقامة فى نادى الزراعيين بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الحزب، وأعضاء الوفد بمحافظة الغربية.

وشدد أبو شقة على أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وضع كل الضمانات الموجودة فى كل دول العالم بشكل يضمن نزاهة الانتخابات، قائلا: "أتحدى بأن يكون هناك أى تداخل أو تجاوزات لأى صوت، فما تدليه فى الصندوق هو ما يعلن".

ودعا أبو شقة، جموع الشعب المصرى إلى التكاتف واستلهام روح 13 نوفمبر 1918، وإرادة المصريين فى 30 يونيو لنكون على قلب وتصميم رجل واحد.

وأوضح أن ثورة 1919 فريدة من نوعها، فيها احتضن الهلال الصليب، وهذه من عظمة الثورة، مشيرا إلى أنها الوحيدة فى العالم التى خرجت بلا مطالب إلا مطلب واحد وهو الاستقلال الوطنى وهى الثورة الوحيدة التى أسست لدولة حقيقة.

30 يونيو أكدت انتصار إرادة الشعب

وأضاف أبو شقة: "شاهدنا من ثمار ثورة 19 بيان 19 أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ثم كنا أمام دستور 1923 هو من أعظم الدساتير على مستوى العالم ورأينا حزب الوفد معبرا عن الديمقراطية الحقيقة بما تمثله من احترام الرأى والرأى الأخر فى هذا المجال".

وألمح إلى أنه من ثمار 1919 أننا شاهدنا شباب شاركوا فى الثورة مثل النقراشى وسيد درويش ومحمد مختار، وجميعهم شاركوا فى الثورة وأصبحوا زعماء وعظماء كل فى مجاله.

ولفت إلى أن إرادة المصريين هى التى تنتصر دائما وعندما شاهدنا خروج 33 مليون مصرى فى ثورة 30 يونيو، ولم يحدث جريمة واحدة فى هذا اليوم والجميع خرج من أجل الدفاع عن الوطن وهذه مصر.

وأكد أبو شقة أن القوات المسلحة المصرية انحازت للإرادة المصرية فى ثورة 30 يونيو حتى لا تسقط مصر فى نفس المستنقع الذى سقطت فيها دول عربية والجميع حمى الدولة المصرية، ومصر هى أول دولة تسلط الضوء على خطر الإرهاب، مضيفا "شاهدنا رئيسا وطنيا يعمل من أجل الوطن".