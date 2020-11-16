فيديو .. المالية توضح خطوات الانضمام للفاتورة الإلكترونية

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، للإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إنه تم عرض أول فاتورتين إلكترونيتين فى تاريخ مصر على الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، إحداهما لشركة "الصباغون المتحدون"، والأخرى لشركة "زهران جروب للأدوات المنزلية".

وأضاف معيط، أن منصة الفاتورة الإلكترونية التى تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تعد بمثابة عبور جديد إلى "مصر الرقمية"، باعتبارها أحد الروافد الأساسية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

وأوضح معيط أن المنظومة ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى.

وأشار إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.