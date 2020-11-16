وأشار حسنى، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، إلى أنه ربما تزيد الحالات المصابة بكورونا على مستوى الدولة ولكن قدد تتركز فى محافظة معينة. وأوضح حسنى أن محافظة الإسكندرية بها حالات إصابة أكثر من محافظة الجيزة، رغم أن عدد السكان بها أقل من الجيزة، وبالتالى تحتاج إلى مستشفيات عزل أكثر، وكذلك القاهرة تحتاج مستشفيات عزل أكثر من الجيزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. رئيس لجنة كورونا : توزيع مستشفيات العزل بحسب عدد الإصابة بكل محافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.