البنك الأهلي المصري يكشف أنواع الشهادات الدولارية.. أبرزها "أهل مصر"

كشف البنك الأهلي المصري عن أنواعها الشهادات الدولارية التى يقدمها وأسعار الفائدة عليها، لاسيما أن الكثيرون من عملاء البنك الأهلي المصري يرغبون ادخار أموالهم بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار باعتباره العملة الاجنبية الأولي، لذا يقدم تحيا مصر كافة التفاصيل عن الشهادات الدولارية من البنك الأهلي المصري والحد الأدني لشرائها.
أنواع شهادات الادخار الدولارية من البنك الأهلي المصري
يستعرض تحيا مصر أنواع شهادات الادخار الدولارية من البنك الأهلي المصري على النحو التالي:
- الشهادة الذهبية بالدولار للعائد الثابت ذات آجار 3 سنوات، ويبلغ سعر الفائدة 2.15% سنويًا يصرف العائد كل 3 شهور، الحد الأدنى لشرائها 500 دولار ومضاعفاته.
- الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي ويتم كسر الشهادة بعد 6 شهور على شرائها.
- شهادة أهل مصر بالدولار للعائد الثابت ذات آجال 5 سنوات، سعر الفائدة 2.2% سنويا ويصرف العائد كل ربع سنوي، والحد الأدنى لشرائها 500 دولار ومضاعفاته.
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- شهادة أهل مصر بالدولار للعائد الثابت ذات آجال 7 سنوات، تكون نسبة الفائدة 2.25% ويصرف العائد كل 3 شهور، والحد الأدنى لشرائها ألف دولار، يتم كسر الشهادة بعد 6 شهور على شرائها.
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