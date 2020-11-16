الأمم المتحدة عن بناء اسرائيل مستوطنة جفعات هاماتوس: غير قانوني

قال نيكولاي ملادينو، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إنه يشعر بالقلق البالغ بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن فتح عملية العطاءات لبناء مستوطنة جفعات هاماتوس.
وأضاف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في بيان، نقلته وكالات الأنباء، إن المستوطنة إذا تم بناؤها ستُعزز بشكل أكبر حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وتضر آفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً في المستقبل وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه بناء على حدود عام 1967 وكون القدس عاصمة للدولتين.
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وأشار إلى أن بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي.
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