بعد تامر حسني وبسمة بوسيل.. زوجة تامر عاشور تطلب الطلاق على السوشيال ميديا

أعلنت سمر أبو شقة، زوجة الفنان تامر عاشور عن تمسكها بقرار الطلاق بعد إنفصالهما لمدة عاك ونصف ولكن دون طلاق رسمي.

فتحت سمر أبو شقة باب الأسئلة لمتابعيها، عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وتلقت العديد من الأسئلة حول علاقتها بتامر عاشور وتساؤلات حول أسباب الانفصال وإمكانية الرجوع، إلا أنها أكدت أنه لا مجال للعودة إلى تامر عاشور مرة أخرى.

لم يعلق الفنان تامر عاشور على المنشور الذي نشرته زوجته تطالبه فيه بالطلاق، بل ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يخاطب جمهوره بخصوص أعماله الفنية، ونشر صورة له معقبًا عليها: ""ما تختاروا لنا أغنية أغنيها لكم لايف".

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كان قد تزوج الفنان تامر عاشور من سمر أبو شقة في نهاية عام 2017، ولكن سرعان ما انفصل عنها ليعود لها مرة أخرى في عام 2018، وبعدها أعلن خطبته على ملكة جمال مصر دارين حلمي وهو متزوج.