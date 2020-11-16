النشرة البرلمانية لـ تحيا مصر: الكشف عن "المقعد التائه" بالنواب.. تنوع فى التركيبة السياسية للمجلس المقبل.. الأخوان مصطفى ومحمود بكرى فى ضيافة تحيا مصر.. تعرف على التفاصيل

ينشر موقع "تحيا مصر" فى نشرته البرلمانية، اليوم الاثنين، مجموعة من الأخبار والأحداث والتقارير البارزة، المتعلقة بالشأن البرلمانى، التى أثيرت على مدار اليوم، وإليكم التفاصيل:

تحيا مصر يكشف حقيقة "لغط المقعد التائه" بنتيجة انتخابات مجلس النواب



كشف موقع تحيا مصر حقيقة اللغط الذي أثير حول نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وذلك بالحديث عن وجود "مقعد تائِه" لم تجري عليه العملية الانتخابية.

وأثير اللغط فى البداية، عندما جاء عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي-فيس بوك"، حيث تم الإعتماد علي المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات والذي ذكر فيه المستشار لاشين إبراهيم، أن الجولة الأولي من المرحلة الثانية شهدت منافسة علي 141 مقعد من المقاعد الفردية، و142 مقعد للقائمة في الوقت الذي كان من المفروض أن تجري العملية الانتخابية علي كل من 142 مقعد فردي، و142 مقعد للقائمة، بوازع أن العملية الانتخابية تجري من منطلق النظام المختلط بواقع 50% فردي و50% قائمة.

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بمراجعة موقع تحيا مصر تعديلات قانون مجلس النواب الصادر من مجلس النواب الحالي برئاسة د. علي عبد العال، وقانون تقسيم الدوائر الصادر أيضا من مجلس النواب الحالي، والخطاب الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة المرحلة الأولي والخطاب الرسمي للهيئة الوطنية للمرحلة الثانية تبين أن النتيجة المعلنة وفق القانون والدستور ولا يوجد به أي لغط أو مقعد تائه إطلاقا. بمراجعة موقع تحيا مصر تعديلات قانون مجلس النواب الصادر من مجلس النواب الحالي برئاسة د. علي عبد العال، وقانون تقسيم الدوائر الصادر أيضا من مجلس النواب الحالي، والخطاب الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة المرحلة الأولي والخطاب الرسمي للهيئة الوطنية للمرحلة الثانية تبين أن النتيجة المعلنة وفق القانون والدستور ولا يوجد به أي لغط أو مقعد تائه إطلاقا. بحسب البيانات الرسمية فالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أجريت علي 142 مقعد للقائمة، وفازت فيها القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع الجيزة، وقطاع الصعيد، وعلي 143 مقعد من المقاعد الفردية بواقع 14 محافظة ضمت قطاع الجيزة والصعيد وغرب الدلتا، بواقع 143 مقعد إلا أنه مع صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن دائرة ديرمواس بمحافظة المنيا وتصعيد أحد المرشحين الذين تم استباعدهم، قررت الهيئة الوطنية تأجيل العملية الانتخابية بها، ومن ثم أصبح في الجولة الأولي من المرحلة الأولي أن محافظة المنيا أجريت المنافسة علي 15 مقعد من أصل 16 مقعد، ومن ثم يكون إجمالي عدد مقاعد المحافظات الأربعة عشر بالمرحلة الأولي 142 مقعد فقط ويتبقي مقعد فقط الذي صدر الحكم بشأن دائرته في ديرمواس. وعلي مستوي الجولة الأولي من المرحلة الثانية فإجمالي عدد المقاعد 141 للـ13 محافظة التى ضمت قطاع القاهرة وووسط وجنوب وشرق الدلتا بجانب الـ142 مقعد للقائمة، ومن ثم يكون الإجمالي للمقاعد الفردية 284 مقعد تم فيها عملية الاقتراع فيما عد مقعد ديرمواس، وأجري الاقتراع علي الـ284 مقعد للقائمة وتم حسمه للقائمة الوطنية من أجل مصر، وبالتالي لا وجود إطلاقا لمقعد تائه، وأجرت الهيئة الوطنية العملية الانتخابية وفق قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر المحدد المقاعد بـ568 للقائمة والفردي. التركيبة السياسية لنتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.. مستقبل وطن في المقدمة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة الجولة الأولي من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أمس الأحد، وذلك بحسم 41 مقعد من أصل 141 مقعد فردي، علي أن تجري الإعادة علي 100 مقعد فردي، في الوقت الذي تم حسم 142 مقعد قائمة وذلك للقائمة الوطنية من أجل مصر. تحيا مصر يستعرض التركيبة السياسية للمقاعد الفردية التى تم حسمها، وأيضا للمقاعد التى تجري عليها جولة الإعادة، حيث لمقاعد الحسم فاز حزب مستقبل وطن بـ34 مقعد، والمستقلين بـ4مقاعد، وحزب الشعب الجمهوري مقعدين، وحزب الوفد بمقعد واحد، ليكون إجمالي المقاعد التى تم حسمها من الجولة الأولي للمرحلة الثانية 41 مقعد. جولة الإعادة بجولة الإعادة المنتظر في ديسمبر المقبل للمرحلة الثانية، يخوضها حزب مستقبل وطن، بـ69 مرشح ويخوضها المستقلين بـ101، ويخوضها حزب الشعب الجمهوري بـ10 مرشحين، وحزب الوفد بـ6مرشحين، وحزب مصر الحديثة 2مرشحين، وحزب حماة الوطن، بـ3مرشحين، وحزب المحافظين بـ1 مرشح، وحزب المؤتمر بـ3مرشحين، وحزب التجمع بـ1مرشح، وحزب الحركة الوطنية بـ2مرشحين وحزب الحرية1 مرشح، وحزب المصري الديمقراطي 1مرشح، ليكون إجمالي المرشحين 200 مرشح للمنافسة علي 100 مقعد من المقاعد المتبقية بالمرحلة الثانية علي مستوي 13 محافظة. مصطفى ومحمود بكري يشتبكان مع ملفات شائكة على مائدة حوار تحيا مصر.. موالاة السلطة وإدارة بايدن وسد النهضة ومستقبل وطن أبرز العناوين الساخنة



استضاف موقع تحيا مصر عديد من الشخصيات المرموقة، والتي لها باع طويل في المجال البرلماني، القانوني، الحزبي، إلا أن أحدهم لم يكن من رموز العمل الصحفي نفسه الذي نمارسه بقدر الأخوين مصطفى ومحمود بكري، فكانت الندوة الأخيرة معهما بمثابة تلاقي للأفكار والتعبير عنها والاشتباك معها على أرضية واحدة ومساحة مشتركة تغلفها أصول العمل ببلاط صاحبة الجلالة. الأخوين مصطفى ومحمود بكري كانا ضمن الضيوف الأكثر قدرة على بلورة أفكارهم، الرد الواضح على الأسئلة، عدم الذهاب بعيدا بجوهر الطرح والنقاش، فكانت نتيجة اللقاء سيل من التصريحات الهامة واللافتة، والطرق على مجموعة من المحاور شديدة الأهمية التي تتعلق بحاضر وماضي ومستقبل البلاد. فريق تحيا مصر أراد التعرف في البداية على رأي البرلماني والصحفي القدير مصطفى بكري حول مسألة اتهامه بغياب انحياز واضح لنظام سياسي معين، وحقيقة موالاته لأصحاب الحكم في أزمنة مختلفة، ليرد بكري بهدوء الواثق، برغبته أولا في التفريق بين الموالاة لنظام والموالاة للدولة، وأنه أبداً لم يكن رجلا لكل العصور، وإنما رجلاً للدولة المصرية في جميع مراحلها، يختارها أولا ولا يحسب على أشخاص بعينهم. يوضح بكري أن أي وطني غيور على بلده يكون في الخندق الخاص بها مهما تعاقبت الأنظمة، وأنه في ذورة فترة مبارك كان يهرول لانتقاده ورصد أية أخطاء وخوض معارك ضارية مع الفساد، وأنه في فترة الإخوان كان أول من أطلق هتاف يسقط حكم المرشد، وبينهما كان في مقدمة الصفوف بثورة يناير قبل أن ينقد أخطاءها، وأنه في الفترة الحالية يمدح الإيجابيات ولا يتوارى أبداً عن رصد السلبيات. اقرأ أيضًا: بهاء أبو شقة: الدولة حريصة على تطبيق الديمقراطية