الصحة العالمية توجه تحذيرا للمصريين

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين من أهم الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، ان الاجراءات التي اتخذتها مصر في مواجهة فيروس كورونا جدية تحمل قدر من المسؤولية؛ موضحا أن منحى الإصابات في العالم كله بدأت في الارتفاع.

وناشدت طلعت، الإعلام أن يستمر في دوره في التوعية بخطر فيروس كورونا؛ وأن توجه رسالة إلى المصريين بعدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية التي لا تستخدم في علاج فيروس كورونا.

وأعلنت شركة "موديرنا"، الاثنين، في بيان، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمئة".

وذكر البيان أن لقاحها لكورونا "حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات"، مضيفة أن فعاليته بلغت 94.5 بالمئة.

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وذكر بيان للشركة أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأميركي وأفريقي وآسيوي)، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة، متابعا: "نظرا لتراكم نتائج المزيد من الحالات التي تؤدي إلى التحليل النهائي، تتوقع الشركة أن يتغير تقدير نسبة فعالية اللقاح".

وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم تقديم طلب الحصول على ترخيص "الاستخدام الطارئ" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها ستطلب "الإذن الطارئ" من الهيئات الصحية إذا ثبتت فعاليته بنسبة 70 بالمئة على الأقل.