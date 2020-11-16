الصحة العالمية: مصر رائدة في ملف القضاء على فيروس سي

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تتابع ملفات صحية كبيرة في مصر ونتابع المبادرات العلاجية مثل حملة القضاء على فيروس سي وهي من أهم الدول بل الدولة الوحيدة التي استطاعت تخفيض أعداد المصابين بفيروس سي ونفخر بذلك.

وأضافت خلال لقائها عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن النظام الصحي في مصر قوي وقديم ومتين ولا يستطيع أحد أن يتهمه بالضعف ونحن على ثقة من ان الدولة المصرية تضع سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل مع كل المستجدات فيما يخص كورونا.

وتابعت أنه لابد وأن يكون لكل دولة الاستراتيجية الخاصة بها والبروتوكول العلاجي الخاص بها وهذا ما يتم تطبيقه يوجد مجموعة مختصة بالبروتوكولات العلاجية ويتم مناقشة كافة التفاصيل مع الجانب المصري.

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ووجهت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية نصيحة للشعب المصري أن لكل فرد دور مهم للوقاية من الفيروس من أجل الحفاظ على النفس والمحيطين مطالبة الجميع بالالتزام بالاجراءات الوقائية والبعد عن الزحام وارتداء الكمامة وغسل اليدين وحال الشعور بأي تعب يجب عدم النزول والاختلاط.