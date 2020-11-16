مسئول بالصحة العالمية يوضح موقف إصابات كورونا بمصر: تحت السيطرة (فيديو)

أعربت الدكتور مها طلعت، المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، عن تفاؤلها بإعلان شركات عديدة فاعلية لقاح كورونا.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» عبر سكايب «أعداد إصابات كورونا بمصر مازلت تحت السيطرة، لكن نتوقع حدوث زيادة كما يحدث في الإقليم»، مطالبة بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي للسيطرة على الارتفاع المتوقع.

وتابعت «مصر اتخذت إجراءات جيدة في مواجهة كورونا، ولم نسمع عن زيادة في إصابات كورونا، تستدعي إغلاق بالمدارس أو الجامعات»، مؤكدة أهمية التهوية الجيدة ومراعاة التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، وغسيل الأيدي.

وأكملت «إجراءات مصر لمواجهة الموجة الأولى لكورونا كانت جيدة جدا»، مناشدة المواطنين بتخفيض استخدام المضادات الحيوية في مواجهة كورونا خاصة فيما يتعلق بالحالات البسيطة، معلقا «المضادات الحيوية تقتل البكتيريا وليست الفيروسات، لذلك تخفيض استخدام المضاد الحيوي يحافظ على فاعليته».

وأضافت «نعلم أن مصر تجري اتفاقات مع الشركات التي تعلن إنتاج لقاحات».

وحول التفرقة بين أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا قالت «الحل الوحيد للتفرقة هو الحصول على لقاح الإنفلونزا، وبالتالي حين الإصابة بأعراض برد شديدة يكون هناك احتمال كبير بأن الإصابة بفيروس كورونا، وبصفة عامة الاختبارات المعملية هي الطريقة المثلى لتحديد الفوارق».

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