إرسال 58 فرد من عائلة محمد صلاح بـ نجريج لفحص الـ PCR

أكد الدكتور طارق راشد محافظ الغربية، أنه تم إرسال فريقا للمخالطين في فرح شقيق اللاعب محمد صلاح من قريته نجريج وكان عددهم 58 فردا فقط، وتم عمل التحاليل والكشف الظاهري للجميع، متمنيا الشفاء لنجم مصر وليفربول الإنجليزي.
وأوضح راشد أنه اشتكى 6 حالات من أعراض طفيفة مثل رشح أو ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ويحصلون على بروتوكول العلاج من اللحظة الأولى وحالتهم جميعا مستقرة وتم تطهير القرية والقرية المجاورة.
وقال المحافظ إن مدينة المحلة شهدت أمطارا غزيرة اليوم ولكن لمدة 5 دقائق فقط وتم التعامل معها بنجاح، ولم تؤثر على الطرق أو الأنفاق، وسارت الحياة بشكل طبيعي مشيرا إلى أن المحافظة لم تشهد موجة سيئة من الطقس السيئ ولم يتم تعليق الدراسة.
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وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن كل الجهات مستعدة للتعامل مع أي كمية أمطار وفي أي توقيت من خلال عربات الشفط وتنظيف المصارف وفي حال وجود أجواء سيئة سيتم تعليق الدراسة.
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