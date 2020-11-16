عبد الناصر زيدان يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

كشف الكاتب الصحفي عبدالناصر زيدان، عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا، موضحًا سلبية المسحلة الخاصة به. ودون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: "الحمد لله رب العالمين العينة سلبية، وهذا من فضل الله وكرمه، وربنا يكفينا وإياكم شر المرض أروح آكل بقي دكر البط وكيلوا اللحمة والمحشي اللي أنا كنت سايبهم من القلق والتوتر". إقرأ أيضًا.. الصحة العالمية: مصر رائدة في ملف القضاء على فيروس سي

كما تمنى الشفاء لزميله الكاتب الصحفي أبو المعاطي زكي، من هذا المرض، مدونًا: "وربنا يشفيك يا أبو المعاطي".

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