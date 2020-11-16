عمرو سلامة يكشف إستعداد نتفليكس لطرح مسلسل ما وراء الطبيعة بالصيني

نشر المخرج عمرو سلامة بوستر دعائي جديد باللغة الصينية لمسلسل ما وراء الطبيعة، الذي طرحته منصة نتفليكس الرقمية منذ أيام.

تبدأ منصة "نتفليكس" الإستعداد لطرح نسخة جديدة من مسلسل ما وراء الطبيعة تحتوي على ترجمة ودبلجة باللغة الصينية لعرضها للجمهور الصيني عبر منصتها، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه المسلسل على مستوى العالم منذ طرحه.

حظي الفنّان المصري أحمد أمين، على إعجاب العديد من المتابعين، لإتقانه دور "د. رفعت إسماعيل"، بطل المسلسل، المقتبس عن سلسلة روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

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تستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.