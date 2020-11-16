بسبب انقطاع التيار الكهربائى.. تأجيل افتتاح متحف الفن المصري الحديث

أعلن قطاع للفنون التشكيلية عن تأجيل افتتاح متحف الفن المصري الحديث، بسبب تأخر إطلاق التيار الكهربائي الخاص بمتحف الفن المصري الحديث، ما اُضطر القطاع لتأجيل افتتاح المتحف لمدة أسبوع، والذي كان مُقرراً له يوم الأربعاء 18 نوفمبر، ليصبح الموعد الجديد الأربعاء 25 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساءً.

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وتقدم قطاع الفنون التشكيلية بالاعتذار الرسمي للفنانين والصحفيين والإعلاميين عن الظرف الطارئ الخارج عن إرادة القطاع