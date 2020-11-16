إيطاليا تتخطى حاجز 27 ألف إصابة كورونا جديدة خلال أخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 27354 إصابة و504 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إنه بعد الإعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات إلى 1205881 إصابة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45733 حالة وفاة وذلك منذ بداية أزمة الجائحة في البلاد. إقرأ أيضًا.. محافظ الغربية: 58 مخالط لصلاح فقط.. و6 ظهرت عليهم الأعراض

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