جامعة عين شمس تعفى أبناء شهداء الأطباء فى جائحة كورونا من المصروفات

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وفى خطاب لنقابة الأطباء، قال الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، إن مجلس الجامعة وافق على إعفاء أبناء شهداء الأطباء فى جائحة فيروس كورونا من المصاريف الدراسية، بما فيها مصاريف البرامج الخاصة.
وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن هذه القرار يأتى عرفانا بما قدمه شهداء الجيش الأبيض، فى الحرب ضد فيروس كورونا.
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