البابا تواضروس يزور مدرسة عيون مصر بكينج مريوط

تفقد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، مدرسة عيون مصر للغات، التابعة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، فى ضاحية كينج مريوط، حيث حضر قداسته تحية العلم، واستمع إلى كلمات من بعض أبناء المدرسة باللغة الإنجليزية، والتقط الصور التذكارية مع كافة فصول المدرسة، وعقد اجتماعًا مع مجلس إدارتها.





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