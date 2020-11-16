تامر حسني يرد على تدخل أحلام للصلح بينه وبين بسمة بوسيل

رد الفنان تامر حسني، على رسالة الفنانة الإماراتية أحلام، التي وجهتها له ولزوجته وطالبتهما بالتصالح وإلا ستتدخل وتأتي إلى مصر.

علق تامر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، قائلًا: "تسلميلي يا غالية ويسلملي قلبك الجميل، كل حاجة هتبقى جميلة وأجمل من الأول، دي بنتي متقلقيش، وأصلا أنا وبسمة بنحبك جدًا".

كانت قد كتبت أحلام، عبر حسابها على "تويتر" بخصوص ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية حول إنفصال تامر حسني وبسمة بوسيل، قائلة: "هيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش هسافر مصر وأصالحهم وهم أحرار تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين، وعلى فكرة كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرعة وياويلكم إذا غضبت".

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كانت قد شهدت الأيام القليلة الماضية توتر في علاقة الثنائي بسمة بوسيل وتامر حسني بسبب غيرة بسمة التي كانت السبب الأول في إعلانها الإنفصال من تامر حسني.