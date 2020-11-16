تحيا مصر ينشر تفاصيل اجتماع الصحة العالمية: لقاح كورونا المنتظر سيكون بكميات محدودة

ناقشت منظمة الصحة العالمية، خلال اجتماع أعمال الدورة الـ 147 لمجلسها التنفيذي، في جنيف، دعم المنظمة للدول الأعضاء للعودة إلى المسار الصحيح بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة، وذلك بعد الانتكاسة التي سببها كوفيد 19.

استعرض مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في كلمة افتتاح الدورة مبادراته الثلاث لدعم الدول على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال الصحة، وهي مبادرة الاستعراض الدوري الشامل للنظم الصحية الوطنية والتأهب ، وإنشاء مجلس اقتصاديات الصحة لوضع التغطية الصحية الشاملة في قلب الخطط والسياسات ، وكذلك إنشاء بنك حيوي جديد لتشارك مسببات الأمراض والعينات السريرية.

وأوضح أن اللقاح وحده لن ينهي الجائحة، وأن الكميات المتاحة في البداية ستكون محدودة، وستكون الأولوية للعاملين الصحيين وكبار السن والأشخاص المعرضين للخطر, مبيناً أن الفيروس سيظل يتحرك وينتشر ويتعين مواصلة الإجراءات الاحترازية والاختبارات والعزل والعلاج وتتبع المخالطين.

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