” بالرقم القومى والاسم” اليوم صرف منحة 500 جنية دفعة نوفمبر 2020 .. استعلم عبر رابط وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

الدمام - رهف القحطاني - صرف منحة 500 جنية دفعة نوفمبر بالرقم القومى، بدء من اليوم الاثنين الموافق 16-11-2020 موعد منحة العمالة غير المنتظمة دفعة نوفمبر 2020، ويتم صرف منحة 500 جنية لدفعة لرابعة بالرقم القومى عبر مكاتب البريد والبنوك، وهى الدفعة الاستثنائية التي قررت الحكومة المصرية برعاية وزارة القوى العاملة، من صرفها بعد صرف الثلاث دفعات الأخيرة وهى التي كانت مقررة منذ أزمة فرض حظر التجول وبسبب فيروس كورونا، ويستمر صرف المنحة على مدار اربع الأيام المقبلة، ويتم أعلام المستحقين عبر رسالة نصية على أرقام المحمول الخاصة بهم بها مكان صرف للدفعة الخاصة به وموعد صرفها منعا للتزاحم وازدياد احتمالية انتشار الوباء بينهم، واليك من خلال موقعنا كافة التفاصيل حول خطوات الاستعلام عن موعد صرف منحة 500 جنية دفعة نوفمبر بالرقم القومى .

صرف منحة 500 جنية دفعة نوفمبر بالرقم القومى

أعلنت وزارة القوى العاملة منذ عدة أيام عبر موقعها الرسمي وحساباتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف منحة العاملة الغير منتظمة لدفعة شهر نوفمبر عل انه سوف يكون في منتصف شهر نوفمبر الجاري وبالأخص بدء من يوم 16 -11-2020 وتستمر صرف المنحة عدة أيام، منعا للتزاحم على مكاتب البريد أو البنوك، والجدير بالذكر انه يتم إعلام المستحقين منحة العاملة الغير منتظمة عبر الهاتف من خلال رسالة بها تفصي وكيفية صرف المنحة الخاصة به ، ويتم صرف منحة 500 جنية دفعة نوفمبر بالرقم القومى من مكاتب البريد، أو من خلال ماكينات الصرف الآلي في حالة توفر فيزا لدى المستفيد ويتم إعلام قوائم المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة ف كافة البنوك.

استعلم عن منحة 500 جنية عبر رابط وزارة القوى العاملة

تشهد محركات البحث منذ عدة أيام على ارتفاع كبير حول إمكانية الاستعلام عن منحة 500 جنية عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة لمصرية فور إعلام الوزارة عن موعد صرف منحة 500 جنية عبر موقعها الرسمي واليك الخطوات الصحيحة لاستعلام عن منحة العاملة الغير منتظمة على النحو التالي: