موقع دعم مصر اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020 Tamwin برقم البطاقة

الدمام - رهف القحطاني - موقع دعم مصر، يبحث الملايين من أرباب الأسر خلال تلك الفترة عن موقع دعم مصر اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020 بالخطوات من أجل الاستفادة من الدعم الحكومي على الكثير من السلع الضرورية، حيث أعلنت وزارة التموين عن فتح باب اضافة المواليد على بطاقة التموين عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت دون أن يحتاج المواطن الذهاب إلى مكتب التموين التابع له، ويأتي هذا في إطار رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية.

موقع دعم مصر

حيث يمكن للمواطنين في أي وقت على مدار اليوم الدخول إلى رابط موقع دعم مصر من أجل تحديث البيانات الخاصة بهم، وأيضا اضافة المواليد الجدد من خلال ادخال الرقم القومي الخاص بكلا منهم، على أن يتم صرف السلع التموينية للمواليد الذين تم اضافتهم مؤخرا خلال عام 2021 بواقع 50 جنيه لكل شخص، على أن تضم البطاقة التموينية 4 أفراد بحد أقصى.

خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020

والآن نقدم لكم بالشرح خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020 عبر موقع دعم مصر الذي يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من مختلف المحافظات، حيث أنه يوفر امكانية استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو بدل فاقد، وكذلك إعادة إصدار رقم سري في حالة نسيان الرقم الأصلي للبطاقة، ولإضافة المواليد على البطاقة التموينية اتبع ما يلي:

على أن تعلن وزارة التموين لاحقا عن أسماء المواليد الذين تم قبول طلبات إضافتهم، وبعدها يتم صرف السلع التموينية لهم:”السكر، الدقيق، الأرز، الشاي، الزيت،…” بسعر رمزي.