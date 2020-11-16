تسجيل العمالة غير المنتظمة ۲۰۲۰.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2020 وزارة القوى العاملة

الدمام - رهف القحطاني - كان أكثر ما يشغل بال الكثيرين خلال الأشهر الماضي هو موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020، والتي كان من المقرر صرفها إلى مستحقيها شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري ولكن لسبب ما سنشير إليه لاحقاً تم تآجيل إيداع منحة ال 500 جنيه، وهنا تزايد السؤال أكثر حتى صرح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بأن صرف المنحة سيكون خلال اليومين الحاليين، مشيراً بأن نتيجة التمادي هو كثرة الطلبات الهائلة التي وصلت من قبل المتقدمين بـ تسجيل العمالة غير المنتظمة ۲۰۲۰ للحصول على ال 1500 على مدار الثلاث أشهر المقبلة (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) وفقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم كان لابد على الوزارة أن تفحص تلك الطلبات لتضم المستفيدين الجدد، ولذلك سيتم استعراض خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الرابعة شهر 11 خلال السطور القادمة.

تسجيل العمالة غير المنتظمة ۲۰۲۰

حرص سعفان على أن ينبه المواطنين الذين حصلوا على منحة ال 500 جنيه بالفيزا في المرة الأولى بألا ينساقوا وراء أي أكاذيب أو خداع من قبل بعض الأشخاص الذين يقومون بالاتصال على أرقامهم مدعيين أنهم تابعين لوزارة القوى العاملة بهدف سحب أموال منهم وسرقتهم، لأن ذلك قد حدث بالفعل مع أحد المواطنين، ونوه أيضاً على أن هناك رسالة سوف تصل إلى رقم المحمول الخاص بالمستفيد تحتوى على موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة بالفيزا التي أتاحتها إليهم الوزارة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2020

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

انقر على خيار «منحة العاطلين عن العمل 2020».

ادخل رقم البطاقة المكون من 14 رقم الخاص بالمستفيد.

انقر على كلمة «استعلام».

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