عروض الجمعة السوداء كارفور نوفمبر 2020.. اقوى عروض البلاك فرايداي من كارفور على جميع السلع

الدمام - رهف القحطاني - عروض الجمعة السوداء كارفور، بالتزامن مع اقتراب حلول الجمعة البيضاء يتزايد البحث عن عروض الجمعة السوداء كارفور التي تم الإعلان قبل أيام من الآن، حيث أطلق كارفور أقوى العروض والتخفيضان لشهر نوفمبر عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت وكذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حتى يتطلع عليها عملائه في جميع المحافظات ويتوجهون إلى فروعه المختلفة لشراء ما يريدون من سلع.

عروض الجمعة السوداء كارفور

ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكم صور كتالوج عروض الجمعة السوداء كارفور لشهر نوفمبر 2020، حيث أوضح كافور أن عروض البلاك فرايداي ستستمر في جميع فروع كارفور وعبر موقعه الإلكتروني والتطبيق الخاص به حتى نهاية يوم الأحد الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، على أن يتمتع أعضاء ماي كلوب بخصومات هائلة وتخفيضات جبارة.

عروض البلاك فرايداي كارفور 2020

وقد شملت عروض البلاك فرايداي كافور 2020 تخفيضات كبيرة وواضحة قد تصل لأكثر من 70% على عدد من السلع، حيث أن هناك تخفيضات على كافة المعروضات من:”الغسالات، الثلاجات، الشاشات المسطحة، أجهزة المحمول بأنواعها المختلفة، المكروويف، أجهزة الخلاط الكهربائي، أطقم ملايات السرير، أطقم الأكواب، أطقم الحلل الجرانتين، الدجاج، اللحوم، الأسماك، العصائر، الجبن، الألبان، البسكويت، الشيكولاتة،…..”.

وفي ظل استمرار أزمة كورونا فقد أتاح كارفور امكانية التسوق أونلاين عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، ليتم توصيل كافة السلع التي تريدها حتى باب منزلك حفاظا على صحتك ولسلامتك وسلامة أسرتك، يذكر أن الجمعة السوداء أو الجمعة البيضاء ستكون يوم الجمعة القادمة 27 نوفمبر، وحينها سيقدم عدد من كبار المحلات عروض على كافة المنتجات.