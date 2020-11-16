القباج توقع بروتوكولا لدعم مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية

ويتناول البروتوكول العمل على موضوعات مختلفة تشمل تعزيز قضايا الوعى والسلوكيات الإيجابية للمجتمعات المحلية فى بعض المناطق التى تعانى من مشكلات اجتماعية واقتصادية، وقضايا التطوير المؤسسى وآليات المتابعة وحوكمة البيانات والإجراءات، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز إمكانية وصول هذه الفئات إلى قنوات التوعية والمعرفة من خلال فعاليات الحوار المجتمعى، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية وقنوات إعلامية مرئية ومسموعة.

وتتعرض رسائل التوعية لآليات تغيير السلوك الاجتماعى بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من "كوفيد-19"، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التى تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من خلال الوزارة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تتبنى منهج تناول قضايا الفقر ليس فقط من الناحية المادية ولكن أيضاً من النواحى التنموية المتعددة بما يشمل حق الحصول على التعليم والصحة والسكن والمعرفة وغيرها من الخدمات الأساسية.

اهتمام خاص ببرنامج "وعى" للتنمية المجتمعية

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بأن إمكانية وصول الفئات الأولى بالرعاية إلى رسائل التوعية تقع فى صميم توجه الوزارة نحو برامج الاستثمار فى البشر، وبالتالى وضعت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية على رأس أولوياتها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة ستعزز رؤيتها التوعوية الشاملة من خلال أدوات متنوعة مثل تعميم الرسائل بين الأخصائيين الاجتماعيين والرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة على أرض الواقع والذين يعتبرون الوكلاء الحقيقيين للتغيير.

كما أثنت على علاقة الوزارة بمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى لها دور كبير فى نشر الوعىن إن تغيير السلوك الاجتماعى هو عملية تتطلب منا أن نتبنى أدوات تواصل ديناميكية مختلفة، وعلاوة على ذلك، إشراك المجتمعات المحلية لتعزيز التغيير الاجتماعى.

تخفيف الأثر الاقتصادى لجائحة كورونا

وقال السفير البريطانى لدى مصر جيفرى آدامز "يجب على البلدان والمنظمات الدولية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية التعاون لتخفيف الأثر الاقتصادى لكوفيد-19 على الأشخاص المعرضين للخطر، بما يتضمن الدعم الموجه لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض".

وأضاف قائلا: "نحن فخورون بدعم إطلاق هذا البرنامج مع وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والذى سيدعم جهود الوزارة فى مواجهة التحديات الراهنة".

كما أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، رندة أبو الحسن، على توقيت الشراكة وأهميتها لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة فى خضم تفشى كوفيد-19 فى العالم.

وأضافت أن هذا الوباء وضع الحكومات وأنظمة الحماية الاجتماعية فى جميع أنحاء العالم تحت ضغط شديد، ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى إلى مواصلة دعم الحكومة المصرية، ومن شأن التمويل ذى الصلة الذى قدمته بريطانيا، بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترلينى، والجهود والسياسات المكثفة والحيوية التى اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعى، أن تدعم حماية أكثر المصريين تأثراً.

وإشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر إلى أن مصر طورت بالفعل أكبر شبكة أمان اجتماعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج للتحويلات النقدية يصل الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون أسرة، و11 مليون مستفيد ومستفيدة ، ويوفر لأشد الناس فقراً وضعفاً حماية أساسية وحيوية للدخل.

ومن المقرر أن تضمن الشراكة الجديدة استمرار عمل شبكة الأمان هذه واستدامتها، مع الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون فى المناطق المهمشة فى جميع أنحاء مصر.

دعم الفئات الأولى بالرعاية خلال جائحة كورونا

وتؤدى وزارة التضامن الاجتماعى حاليًا دورًا أساسيًا فى الاستجابة والتخفيف من أزمة كوفيد-19 فى مصر، وفى هذا الإطار حددت الوزارة ست مجالات ذات أولوية للتدخل، سوف تستهدفها فى أنشطة الشراكة الجديدة، حيث قامت الوزارة بتدخلات سريعة لدعم الفئات الاولى بالرعاية خلال جائحة كوفيدـ19، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاستجابة للتحديات الاقتصادية لكوفيد-19.

كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالاستفادة من خدماتها الرقمية وتعزيزها، وربط الدعم المؤسسى بالعمل التطوعى، وتصميم مواد توعوية للأطفال؛ وتقديم خدمات التوعية والدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

كما ستدعم الشراكة الجديدة أيضا توسيع نطاق البرنامج الشامل الحالى للتوعية والدعوة للحماية الاجتماعية "وعى" الذى يركز على تعزيز الوعى والمعرفة لدى الفئات المستهدفة بشأن خدمات الحماية الاجتماعية.

كما تساعد الشراكة الجديدة على دمج منهج "وعى" فى برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعى، واستهداف المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وغيرهم من الفئات المستهدفة فى إطار وزارة التضامن الاجتماعى.

وسيركز التعاون الجديد على تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعى والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع للوزارة، لإنشاء منصة أبحاث الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات البحثية للوزارة.