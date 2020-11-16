بعد تجديدها.. بطريرك الروم الأرثوذكس يرأس الاحتفال بكنيسة القديسة كاترين

يرأس البابا ثيودروس الثانى بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، يوم الجمعة، 27 نوفمبر الجارى، احتفالات بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، بعيد الكنيسة المسماة على اسم القديسة كاترين السينائية فى مدينة السويس، بعد الانتهاء من تجديدها مؤخرا.





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