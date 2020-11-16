انت الان تتابع تفاصيل خبر “عودة الأمطار الغزيرة” الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار بدايةً من الثلاثاء وحتى الأحد 22 نوفمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة يوم الخميس القادم وتستمر حتى الجمعة، وذلك على العديد من المحافظات المصرية، وكانت بعض المحافظات شهدت أمطار شديدة الأيام القليلة الماضية، وبلغت ذروتها في مدينة المنصورة، والتي شهدت تساقط ثلوج، مما أدى إلى تهشم بعض السيارات وسقوط بلوكانات، ووفاة شخصين، نتيجة الطقس السيئ.

الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار بدايةً من الثلاثاء وحتى الأحد

ونشرت الأرصاد بيانها بشأن أماكن تساقط الأمطار بدايةً من غد الثلاثاء وحتى يوم الأحد القادم الموافق 22 نوفمبر.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية فقد جاءت أماكن سقوط الأمطار كما يلي:

الثلاثاء 17 نوفمبر

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، “الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبور سعيد وبلطيم العريش، وكفر الشيخ والدقهلية”

الأربعاء 18 نوفمبر

أمطار خفيفة على الإسكندرية ومطروح والسلوم ودمياط وبور سعيد والعريش.

الخميس 19 نوفمبر

تعود الأمطار الغزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبور سعيد وبلطيم ”

وأمطار متوسطة على على الغربية والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ.

كما تتساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر.

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الجمعة 20 نوفمبر

تستمر الأمطار الغزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبور سعيد وبلطيم”.

وأمطار متوسطة على على الغربية والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ.

كما تتساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر.

السبت 21 نوفمبر

أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبور سعيد وبلطيم”

الأحد 22 نوفمبر

أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية، وذلك وفق تقرير هيئة الأرصاد التالي.