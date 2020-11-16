عروض بنك القاهرة على بطاقة ميزة في شهر نوفمبر.. تعرف عليها

يستعرض تحيا مصر عروض بنك القاهرة على بطاقة ميزة في شهر نوفمبر عند الشراء من "سوق. كوم"، في إطار تشجيع بنك القاهرة عملائه على التعاملات الإلكترونية والتسوق باستخدام بطاقات الإئتمان.

عروض بنك القاهرة

ونشر بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "عروض ميزة في نوفمبر مفيش زيها، تسوق وادفع ببطاقة ميزة بنك القاهرة للخصم المباشر والمدفوعة مقدمًامن سوق.كوم بحد ادني ٧٥٠ جنيه"ز

وأضاف " استمتع ب 15% كاش باك علي اجمالي مشترياتك بحد أقصى ١٥٠ جنيه".

والجدير بالذكر أن عروض بنك القاهرة على بطاقة ميزة سارية حتى آخر نوفمبر.

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بطاقة ميزة مسبقة الدفع من بنك القاهرة

- إتاحة السداد لمختلف الجهات الحكومية.

- سهولة الإيداع وتغذية البطاقة عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو من أي من الفروع خلال أوقات العمل.

- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداء من سن 16 سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدءا من 10 سنوات، وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة. بطاقات ميزة كافة تعمل على مواقع الإنترنت التي تقبل ميزة داخل مصر مثل: (سوق.كوم وكارفور).

- خدمة الكود الأمن، إذ يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف المحمول المسجل لدى البنك تحتوي على كود يتم إدخاله عند إجراء معاملات والدفع بالبطاقة أونلاين.

