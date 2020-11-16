إصابة محمد النني بفيروس كورونا

كشف مصدر رياضي مطلع عن إصابة الكابتن محمد النني لاعب منتخب مصر ونجم نادي أرسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا. يأتي ذلك عقب مشاركة نجم النادي الإنجليزي فرح شقيق نجم نادي ليفربول، محمد صلاح. إقرأ أيضًا.. محافظ الغربية: 58 مخالط لصلاح فقط.. و6 ظهرت عليهم الأعراض

وكان الدكتور طارق راشد محافظ الغربية، قد قال إن المحافظة أرسلت فريقا للمخالطين في فرح شقيق اللاعب من قريته نجريج وكان عددهم 58 فرد فقط وتم عمل التحاليل والكشف الظاهري للجميع، واشتكى 6 حالات من أعراض طفيفة مثل رشح أو ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ويحصلون على بروتوكول العلاج من اللحظة الأولى وحالتهم جميعا مستقرة وتم تطهير القرية والقرية المجاورة.

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