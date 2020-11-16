أسبانيا تتفوق على إيطاليا بتسجيل 38 ألف حالة كورونا جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 38273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 1496864 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية، أنها سجلت 484 حالة وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 41253.
وكانت وزارة الصحة الإيطالية، قد أعلنت في وقت لاحق، تسجيل 27354 إصابة و504 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال الساعات الـ24 الماضية.
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وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إنه بعد الإعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات إلى 1205881 إصابة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45733 حالة وفاة وذلك منذ بداية أزمة الجائحة في البلاد.
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