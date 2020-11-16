المصريين الأحرار ينعى رئيس الجالية المصرية فى إيطاليا

وأعربت أمانة شئون المصريين بالخارج للحزب عن بالغ التعازى للجالية وعائلة الفقيد. وقالت، إن مصر فقدت سفيرا شعبيا أخلص لبلاده حتى الرمق الأخير وكان سندا وأخا لأبناء الجالية المصرية بإيطاليا.

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