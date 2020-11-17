شباب التنسيقية يشاركون في افتتاح بازار تسلم إيديك لدعم مرضى العيون

حضر عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بازار تسلم إيديك، لدعم عمليات زرع قرنية العين، الذي نظمه نادي روتاري التحرير، بفندق سفير في الدقي.

شارك كل من سها سعيد، صابرين حجازي، أكمل نجاتي، عمرو عزت، رحاب هادية حسني، أحمد مجدي عثمان، أحمد فتحي، محمد حامد، إيمان طلعت، السيد أبو فرحة، عبير العريان، محمد شلبي، حسام رأفت، ومهند عبدالعزيز، أعضاء التنسيقية في الفعالية.

افتتحت البازار هالة علاوي رئيس نادي روتاري التحرير، بحضور مساعدي محافظ المنطقة الروتارية 2451، محمد البيلي وعبدالرحمن سليمان.

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وتخلل الفعالية مبادرة لجمع التبرعات للمساهمة في 30 عملية قرنية للعيون.