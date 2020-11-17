والد النني يكشف حقيقة إصابة نجله بكورونا (فيديو)

قال ناصر النني والد اللاعب محمد النني إن نجله تعرض لنزلة برد وكان يعاني من اعراض البرد وتحدثت معه منذ ساعة وكانت حالته جيدة.

وكشف ناصر النني خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى من واشنطن ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، عن أخر مكالمة بينه وبين نجله اطمان خلالها عليه مؤكدا انه يعاني من نزلة برد فقط وانه سيقوم بالاتصال به مجددا للاطمئنان عليه.

وأكد ناصر النني أن نجله لم يشتكي من أي أعراض قوية وكل الأعراض عبارة عن نزلة برد خفيفة فقط ولا توجد أي أمور مقلقة وأن البرد جاء نتيجة تغيير الجو وسيعيد المسحة للاطمئنان على حالته.