خصومات بنك الإسكندرية على بطاقات الإئتمان

ينشر تحيا مصر تفاصيل عروض بنك الإسكندرية على بطاقات الإئتمان، عند حجز تذاكر الطيران والدفع من خلال بطاقات بنك الإسكندرية فيزا، حيث يقدم بنك الإسكندرية العديد من العروض على البطاقات الإئتمان المختلفة.
خصومات بنك الإسكندرية على بطاقات فيزا
ونشر بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "استمتع بخصم 10 % عند استخدام بطاقات فيزا للخصم المباشر من بنك الإسكندرية علي حجوزاتك، للحجز استخدم بروموكود: 10VISA"، من هنــــــــــــــــــــــا
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