بيان هام للقوي العاملة حول صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020

الدمام - رهف القحطاني - القوي العاملة، أصدرت وزارة القوي العاملة برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة في مصر، اليوم الإثنين الماوفق 16 نوفمبر لعام 2020، بيانًا هامًا بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة بعد تزايد عمليات البحث المستمرة من المواطنين عبر محركات جوجل من المتقدمين لمعرفة أسماء المقبولين في الحصول علي منحة العمالة المتضررة والبالغ نحو 500 جنيه لمدة 3 شهور متتالية.

بيان القوي العاملة اليوم

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، خلال بيان صحفي له نشر علي الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة،:” أن موقع شكاوي المواطنين بمجلس الوزراء تلقي اليوم عدد من الشكاوي بشأن الصفحات الوهمية التي تقوم بالنصب علي المواطنين بشان صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة لعام 2020 والتي يستمر صرفها حتي نهاية العام الجاري بناءًًا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي”، مشيرًا أن أحد المواطنين تقدم بشكوي تفيد قيام أحد الأشخاص بالإتصال به هاتفيًا وطلب من تحويل مبلغ مالي من أجل استكمال عمليات صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة.

موقع وزارة القوي العاملة 2020

طالب وزير القوي العاملة، في البيان المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات والأساليب الخاصة بالنصب عليهم والحصول علي مبالغ مالية مقابل إدعاء تسهيل إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة، مضيفًا أن جميع الأخبار الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة وكافة أخبار الوزارة يتم نشرها عبر موقع وزارة القوي العاملة الرسمي علي الأنترنت علي الرابط التالي:www.manpower.gov.eg، هذا بالإضافة لنشر أخبار الوزارة عبر الصفحة الرسمية علي التواصل الإجتماعي” فيس بوك” بأسم “وزارة القوى العاملة المصرية ” وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة وهي الصفحة الرسمية التابعة للوزارة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020

كشفت مصادر مطلعة بالوزارة، أن أعمال فحص بيانات المتقدمين للحصول علي منحة العمالة غير المنظتمة مازالت مستمرة وجارية حتي الوقت الحالي، حيث أن أعداد المتقدمين للحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة يصل لــــ 60 مليونًا و22 ألف مواطن تقدموا بالتسجيل عبر موقع وزارة القوي العاملة المصرية من خلال الإستمارة الإلكترونية التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي.