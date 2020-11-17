“اليوم” موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة دفعة نوفمبر 2020 بالاسم ورقم البطاقة

الدمام - رهف القحطاني - موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة دفعة نوفمبر 2020 بالاسم ورقم البطاقة يمكن معرفته والاستعلام عنه من خلال موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة القوى العاملة مطالبة من كل المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم أخذ أي أخبار من مواقع غير موثوقة سواء على الإنترنت أو من خلال مواقع التواصل المختلفة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020

أعلن الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة بأن الساعات الجارية تشهد قيام الوزارة بعمليات فحص كل الطلبات التي تقدم بها المواطنين في مختلف المحافظات بهدف الحصول على دفعة شهر نوفمبر 2020، مشددًا على كون عدد المواطنين الذين قاموا بتسجيل منحة العمالة قد وصلوا لنحو 9 مليون مواطن.

والجدير بالذكر بأن منحة العمالة قد تم صرف ثلاث دفعات سابقة منها لعدة ملايين من المستفيدين والمستحقين خلال الشهور الماضية بدءًا من مايو وحتى أغسطس الماضي عبر مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية.

استعلام منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

أكدت تقارير إعلامية بإن عملية الاستعلام عن المنحة يمكن أن تتم بشكل رسمي من خلال موقع الوزارة عبر شبكة الإنترنت، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي للشخص المستفيد من المنحة.

وقد جاءت طريقة استعلام منحة العمالة الغير منتظمة لشهر نوفمبر على النحو التالي:

سارع بالدخول موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت.

اختر خدمة الاستعلام عن المنحة الدفعة الرابعة.

اضغط على تسجيل الرقم القومي واكتب رقم البطاقة بشكل صحيح.

اضغط على استعلام وعرض النتيجة.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أكدت بأن المواطنين المقبولين في منحة العمالة سوف يتم إرسال رسالة نصية لهم عبر الهاتف المحمول من رقم “2030” وذلك بهدف إخبارهم بكل تفاصيل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة في دفعتها الرابعة من خلال مكاتب البريد المختلفة.