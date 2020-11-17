معرفة مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شهر نوفمبر 2020 ورابط manpower وزارة القوى العاملة

الدمام - رهف القحطاني - الآن يمكنكم الإستعلام عن مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة الخاصة بالدفعة الرابعة لشهر نوفمبر الجاري لعام 2020، كما وسننشر لكم رابط manpower وزارة القوى العاملة، بعد كثرة عمليات البحث من قبل المواطنين المصريين الراغبين في الحصول على الدعم من منحة العمالة الغير منتظمة للدفعة الرابعة التي ستصرف خلال شهر نوفمبر الجاري.

المستحقين في منحة العمالة الغير منتظمة 2020

فتحت وزارة القوى العاملة المصرية باب التسجيل والتحديث لبيانات العمالة الغير منتظمة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت خلال الأيام الماضية، وذلك من أجل ضمان سير عملية صرف الدفعة الرابعة من المنحة إلى المستحقين في موعد الصرف دون حدوث أي تأخير، ويذكر أنه قد بلغ عدد المواطنين الذين تقدموا في منحة العمالة وقاموا بتحديث بياناتهم على الموقع إلى مايقرب لـ 6 مليون مواطن و22 ألف عامل في مهن العمالة الغير منتظمة، وأكدت الوزارة على عزمها الإنتهاء من عمليات تجهيز المبالغ من أجل إيداعها في حسابات المواطنين في مختلف أنحاء مكاتب البريد المصري الموجود في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، وسيتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

رابط manpower وزارة القوى العاملة

يمكنكم الدخول على موقع وزارة القوى العاملة المصرية من خلال هذا الرابط، حيث كشفت وزارة القوى العاملة عن أنه في حالة وجود تحديثات في أخبار المنحة فإن الوزارة ستقوم بنشر تلك البيانات بشكل رسمي عبر موقعها الوزاري الرسمي وهو السابق ذكره، أو عن طريق صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وشددت على أن الصفحة الرسمي للوزارة هي الصفحة التي تحمل إسم “وزارة القوى العاملة المصرية”، وللبعد عن الصفحات الغير رسمية، فإن صفحة الوزارة الرسمية هي التي تحمل شارة التحقق الزرقاء من قبل الفيس بوك دليل على أن هذا الصفحة هي صفحة رسمية ومعتمدة من قبل شركة الفيس بوك.