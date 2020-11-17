أماكن ستقطع بها تيار الكهرباء فى الجيزة غداً بناء على بيان شركة جنوب القاهرة

الدمام - رهف القحطاني - تزايدت مؤشرات البحث على جوجل حول أماكن ستقطع بها تيار الكهرباء فى الجيزة غداً وذلك عقب تباين الأنباء حول شتى مواقع التواصل الاجتماعي المؤكدة حول اماكن سيتم فصل الكهرباء لدواعي الصيانة، على أن نوافيكم بشتى التفاصيل الواردة حيال تلك الأماكن الان.

بيان شركة جنوب القاهرة

كشفت منذ قليل شركة جنوب القاهرة حيال أنباء لضرورة فصل تيار الكهرباء وذلك للعمل على تحسين الخدمات المقدمة من قبل شركة جنوب القاهرة، وذلك في ظل تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة على تحسين مستوى الخدمة من خلال توفير العديد من الصيانات التي جاءت من أجل تنفيذ خطة شركة جنوب الكهرباء التي تعمل على توفير مدة كافية حول الإحلال بفضل القنوات المتاحة، على أن من المقرر على أن يتم فصل الكهرباء اعتباراً من صباح يوم الغد عند تمام العاشرة صباحاً حتى الواحدة صباحاً، على أن نستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية الأماكن التي سيفصل بها الكهرباء غداً.

شوارع تفصل بها الكهرباء غداً

شارع شعب مساكن الضباط العمرانية

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم

شارع العروبة

شارع قنا

شارع الجزائر

شارع طنطا

شارع ابو العباس

شارع الزقازيق

على أن يؤكد رئيس مجلس الادارة على ان الشركة ستعمل بالالتزام بالمواعيد المقررة لسرعة اعادة تيار الكهرباء فور الانتهاء من أعمال الصيانة.