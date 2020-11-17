الأمن يكشف حقيقه تعدى فردى شرطة بالدقهلية علي صبي بالضرب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفبرك يظهر فيه أحد الأشخاص بجواره صبى (مصاب بكدمات بالوجه) ، مدعياً قيام فردى شرطة من قوة مباحث قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية بالتعدى على الصبى بالضرب.
تم الفحص و تحديد الشخص المذكور وتبين أنه ( مُسجل شقى خطر - مقيم ببندر ميت غمر ) وأن الصبى الظاهر برفقته فـى الفيديو ( نجل زوجته - عامل)، بإستدعائهما ومناقشتهما قررا عدم صحة ما جاء بمقطع الفيديو من تعدى فردى الشرطة على نجل زوجته ، وأنه أقدم على إصطناع الفيديو بتحريض من زوجته ( ربة منزل - مقيمة بذات العنوان ) مُستغلاً سقوط الصبى من أعلى درج السلم بالعقار سكنهم وحدوث إصابته المنوه عنها وتصوير الفيديو لغل يد فردى الشرطة عن القبض عليه حيث شاهدتهما زوجته بمنطقة سكنهما وإعتقادها أنهما يقومان بإجراء أعمال تحريات تمهيداً لضبطه .
تم ضبط المذكورة وأيدت ما جاء بأقوال زوجها ونجلها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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