بيان من نقابة الصيادلة بشأن استخراج الكارنيهات

أصدرت نقابة الصيادلة بيانا أوضحت فيه أنه بالنسبة الدفعات الجديدة التى قدمت أوراقها بالنقابة لاستخراج الكارنية وترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، فيمكنهم التواصل مع النقابة الفرعية بكافة المحافظات للاستعلام عن كارنية النقابة، وذلك بعد 10 أيام أو أسبوعين كحد أقصى من استخراج ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن النقابة الفرعية يتم تحديدها وفقًا للمحافظة التابع لها الصيدلى والتى سجل بياناتها فى أوراق التقديم لاستخراج كارنية النقابة، أما ترخيص مزاولة المهنة يتم تدوين محل الإقامة الوارد بصورة بطاقة الرقم القومى.

وينشر موقع دوت الخليج عناوين وأرقام كافة النقابات الفرعية الخاصة بنقابة الصيادلة.