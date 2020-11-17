انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| إصابة محمد النني بفيروس كورونا وعودته للقاهرة وأول تعليق لوالده والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام اتحاد الكرة المصري منذ قليل بالإعلان إصابة محمد النني بفيروس كورونا، مؤكداً أنه لم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن، ووفق البيان الرسمي لاتحاد الكره، إن نتيجة المسحة التي أجريت للاعب ثبت إيجابيتها، مع سلبية مسحة جميع اللاعبين الآخرين.

إصابة محمد النني بفيروس كورونا وعودته للقاهرة

وحول حالة محمد النني الصحية فإن نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر حالته جيدة ويقوم الآن بالإلتزام بالبروتوكول الطبي الكامل الخاص بمصابي كوفيد 19، كما قررت بعثة المنتخب عودة النني إلى القاهرة، وسوف يخضع لإجراء مسحة طبية أخرى للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتأتي إصابة محمد النني بفيروس كورونا، بعد ساعات من الإعلان عن إصابة لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بكورونا، وكان وزير الشباب والرياضه أعلن في وقت سابق أن صلاح بخير ولم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن، مضيفاً أن هناك تواصل طبي لحظة بلحظة مع نادي ليفربول الإنجليزي.

اقرأ أيضاً:

“عودة الأمطار الغزيرة” والأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط بجميع المحافظات

“رسمياً” الهيئة الوطنية للإنتخابات تعلن موقف مرتضى منصور من خوض جولة الإعادة

أثيوبيا على صفيح ساخن بعد مقتل 34 شخص اليوم واستهداف مطار أسمرة بالصواريخ

سيارة مصرية بصناعة محلية ومواصفات عالمية وبسعر 55 ألف جنيه فقط

وفي أول تعليق لوالد النني على إصابة نجله بفيروس كورونا، قال ناصر النني خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، أن نجله بخير ولم تظهر عليه أي أعراض، وأضاف أنه كان يستعد لمباراة الغد مع توجو ولكن فوجئ الجميع بإصابته بكورونا.