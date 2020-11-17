عروض أورنج على الشراء من جوميا .. تعرف عليها

ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "استمتع بـ 15 % خصم في كل مرة تشتري من جوميا وتدفع بمحفظة اورنچ كاش حتي 30 نوفمبر".

الاشتراك في محفظة أورنج كاش

- زور أقرب فرع أورنج للاشتراك وهتكسب 2000 وحدة هدية لما تفتح محفظة أورنج كاش.

- لابد أن يكون صاحب الخط معه بطاقة الرقم القومي وتكون مفعلة.

- ملء طلب الاشتراك في خدمة أورنج كاش.

- يقوم أحد ممثلي خدمة. العملاء بتفعيل الخدمة مباشرة و تصلك رسالة نصية قصيرة بها الرقم السري الخاص بخدمة اورنج كاش الخاصة بك.

- غير الرقم السري وأدخل رقم آخر خاص بك و يتم تغير الرقم السري من خلال الاتصال على 115 و اتبع الخطوات.

- تظهر لك قائمة بها عدة اختيارات قم باختيار إدارة الحساب تكون الاختيار رقم 4 ثم قم باختيار الضبط و يكون الاختيار رقم 3 وقم باختيار تغير الرقم السري رقم 2 ثم قم بإدخال الرقم السري و هو يكون مكون من. 6 ارقام و لا يحتوي على أرقام مكررة ثم قم بتأكيد الرقم السري مرة أخرى.

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- الحد الأقصى لرصيد الحساب 50000 جنيه مصري.

- حد السحب اليومي 20000 جنيه كما أنه حد التحويل اليوم 30000 جنيه.

- الحد الأدنى لأي عملية هي 5 جنيه أما بالنسبة للحد الأدنى ماكينات الصرافة 20 جنيه.

