عروض أورنج على الشراء من جوميا .. تعرف عليها

يستعرض تحيا مصر عروض أورنج على الشراء من جوميا 15% في الجمعة السوداء الـ " Black Friday"، لتشجيع عملاء أورنج على التسوق الإلكتروني واستخدام محفظة أورنج كاش.
ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "استمتع بـ 15 % خصم في كل مرة تشتري من جوميا وتدفع بمحفظة اورنچ كاش حتي 30 نوفمبر".
الاشتراك في محفظة أورنج كاش
- زور أقرب فرع أورنج للاشتراك وهتكسب 2000 وحدة هدية لما تفتح محفظة أورنج كاش.
- لابد أن يكون صاحب الخط معه بطاقة الرقم القومي وتكون مفعلة.
- ملء طلب الاشتراك في خدمة أورنج كاش.
- يقوم أحد ممثلي خدمة. العملاء بتفعيل الخدمة مباشرة و تصلك رسالة نصية قصيرة بها الرقم السري الخاص بخدمة اورنج كاش الخاصة بك.
- غير الرقم السري وأدخل رقم آخر خاص بك و يتم تغير الرقم السري من خلال الاتصال على 115 و اتبع الخطوات.
- تظهر لك قائمة بها عدة اختيارات قم باختيار إدارة الحساب تكون الاختيار رقم 4 ثم قم باختيار الضبط و يكون الاختيار رقم 3 وقم باختيار تغير الرقم السري رقم 2 ثم قم بإدخال الرقم السري و هو يكون مكون من. 6 ارقام و لا يحتوي على أرقام مكررة ثم قم بتأكيد الرقم السري مرة أخرى.
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- الحد الأقصى لرصيد الحساب 50000 جنيه مصري.
- حد السحب اليومي 20000 جنيه كما أنه حد التحويل اليوم 30000 جنيه.
- الحد الأدنى لأي عملية هي 5 جنيه أما بالنسبة للحد الأدنى ماكينات الصرافة 20 جنيه.
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