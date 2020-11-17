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قال صلاح غالى والد النجم العالمى محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونادى ليفربول بول الإنجليزى، إن الأقاويل التى ترددت خلال الساعات الماضية عن إصابة زوجة نجله محمد صلاح ليس لها أى أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه أجرى لها مسحة وظهرت النتيجة سلبى وكذلك ابنتى محمد صلاح.
وأضاف صلاح غالى والد اللاعب الدولى، أنه لم يكتف بإجراء مسحة لزوجة نجله وابنتيه، ولكنه أجرى مسحة أيضا للمنزل بالكامل منهم والدة محمد صلاح، وكذلك شقيقته وخرجت كل نتائج كل المسحات سلبى.
وتابع صلاح غالى والد اللاعب الدولى حديثه ، قائلا: أرجو من الناس تبطل شائعات والحمد لله المنزل كله بخير، وكذلك صحة محمد صلاح تحسنت تماما".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر والد محمد صلاح يكذب شائعات إصابة زوجته ومكة بكورونا: بخير والمسحات سلبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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