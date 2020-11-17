والد محمد صلاح يكذب شائعات إصابة زوجته ومكة بكورونا: بخير والمسحات سلبية

قال صلاح غالى والد النجم العالمى محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونادى ليفربول بول الإنجليزى، إن الأقاويل التى ترددت خلال الساعات الماضية عن إصابة زوجة نجله محمد صلاح ليس لها أى أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه أجرى لها مسحة وظهرت النتيجة سلبى وكذلك ابنتى محمد صلاح.

وأضاف صلاح غالى والد اللاعب الدولى، أنه لم يكتف بإجراء مسحة لزوجة نجله وابنتيه، ولكنه أجرى مسحة أيضا للمنزل بالكامل منهم والدة محمد صلاح، وكذلك شقيقته وخرجت كل نتائج كل المسحات سلبى.

وتابع صلاح غالى والد اللاعب الدولى حديثه ، قائلا: أرجو من الناس تبطل شائعات والحمد لله المنزل كله بخير، وكذلك صحة محمد صلاح تحسنت تماما".