وزير الرياضة: حالة الننى مستقرة وبدأ تلقى بروتوكول العلاج

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ان الحالة الصحية مستقرة، وأجرينا مسحة كورونا للاعبين عقب مباراة توجو فى القاهرة، فضلا عن مسحة أخرى في توجو، وظهرت نتيجتها منذ قليل، مشيرا إلى أن محمد النني بدأ يتلقى بروتوكول العلاج.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل، أن هناك متابعة جيدة الإجراءات الوقاية تحسبا لنقل العدوى بين الاعبين واستمرار المسحات بصفة دورية.

وأشار وزير الرياضة، إلى تشديد الإجراءات الاحترازات الوقائية وارتداء الكمامة، مؤكدًا أن الننى يقيم فى غرفة بمفرده.

وأكمل «الننى لم يشعر بأى أعراض، وأحرز هدفين فى التمرين»، مؤكدا أن مسحة جميع لاعبى المنتخب سلبية.

وأوضح، أن هناك تنسيق من السفارة بتخصيص جزء معزول فى طائرة العودة ليجلس فيه المصاب، لافتا إلى وجود طبيب من وزارة الصحة مصاحب للبعثة في توجو.

وأعلن اتحاد الكرة، منذ قليل إصابة محمد الننى، بفيروس كورونا، بعد إجراء مسحة للاعبى المنتخب، قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة مع توجو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.