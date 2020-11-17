موجز السوشيال .. طفلة تدخن الحشيش تثير ضجة ..رسالة قوية من رضوى الشربيني

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و نستعرضها معكم في السطور التالية:

محمد هاني يشارك بصور من مبارة مصر وتوجو.. والجمهور: سلامتك يا هون

نشر محمد هانى لاعب النادى الأهلى، عدة صور له عبر موقع انستجرام ,من مبارة مصر وتوجو التى انتهت بفوز المنتخب المصرى بهدف دون رد .

أحمد سيد زيزو يتصدر تويتر قبل مبارة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال ... اعرف السبب

دشن عدد كبير من جمهور نادى الزمالك هاشتاج افريقيا يازيزو عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " لدعم احمد سيد زيزو نجم الزمالك قبل مبارة الفريق اما النادى الاهلى فى نهأئى دورى ابطال افريقيا .

مش كفاية إنك تحب.. رضوى الشربيني توجه رسالة لجمهورها | شاهد

وجهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة إلى متابعيها ونشرت تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

والدتها صورت الكارثة.. زوج الأم يجبر طفلة على التدخين ويتحرش بها .. | شاهد

تداول مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لشخص يجبر طفلة على التدخين وقام بالتحرش بها.

وأثار هذا الفيديو استياء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بمحاكمة هذا الشخص .