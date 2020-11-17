انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| إصابة زوجة محمد صلاح بكورونا والحالة الصحية لإبنتهم مكه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة منذ قليل عن إصابة زوجة محمد صلاح بكورونا، وذلك بعد ساعات قليلة من إصابة زوجها لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بالفيروس، والتأكيد على إيجابية مسحتين تم إجرائهما له، وغيابه عن مباريات المنتخب بشكل رسمي حتى شفاؤه.

إصابة زوجة محمد صلاح بكورونا والحالة الصحية لإبنتهم مكه

ووفق المصادر فإن نتيجة المسحة التي أجريت لزوجة محمد صلاح كانت إيجابية بالفعل، حيث ظهرت نتيجة المسحة مساء أمس الأحد، وبدأت بالفعل في تلقي العلاج اللازم وفق بروتوكول وزارة الصحة، كما أكدت المصادر على سلامة ابنتهم مكه، وأشارت بعض الصحف أن هناك أعراض ظهرت على مكه، ولكن النتيجة سلبية حتى الآن.

ويأتي الإعلان عن إصابة زوجة محمد صلاح بكورونا بعد ساعات من الإعلان عن إصابة محمد النني بفيروس كورونا، مع التأكيد على أن حالته جيدة ويقوم الآن بالإلتزام بالبروتوكول الطبي الكامل الخاص بمصابي كوفيد 19، كما قررت بعثة المنتخب عودة النني إلى القاهرة، وسوف يخضع لإجراء مسحة طبية أخرى للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وكان اتحاد الكره أكد في وقت سابق على إصابة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تأكيد إيجابية المسحة الثانية.