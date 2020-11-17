فودافون كاش توفر تحويل الأموال من الخارج.. لأول مرة

أعلنت فودافون عن إمكانية تحويل الأموال من الخارج لأول مرة عبر خدمة فودافون كاش، حيث كانت متاح تحويل الأموال بين المحافظات، ولكن الآن يمكن التحويل من فودافون كاش إلى مختلف الدول خارج مصر.

طريقة تحويل أموال فودافون كاش من الخارج

يقدم تحيا مصر طريقة تحويل أموال فودافون كاش من الخارج على النحو التالي:

- ربط حسابه بالبطاقة البنكية الخاصة به على أن تكون مسبقة الدفع.

- كتابة الكود التالي (#7*9*).

- إدخال الرقم المطلوب التحويل له.

- كتابة القيمة المالية المراد تحويلها.

- كتابة الرقم السري.

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سحب الأموال من فودافون كاش



يمكن سحب الأموال من محفظة فودافون كاش بأكثر من طريقة وهم:

- فرع فودافون كاش، ولكن يلزم حملك لبطاقة الرقم القومي سارية والهاتف المفعل عليه الخدمة، وسوف يطلب منك الموظف كتابة الكود #1*9* حتى يتم تأكيدك على عملية السحب.

- السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM، و من خطوات السحب بهذه الطريقة، اضغط #9* على هاتفك، سوف تستقبل رسالة بها رقم سري، اختر خدمات بدون بطاقة على ماكينة الصراف الآلي، قم بالضغط على خدمة فودافون كاش، اكتب رقم الهاتف، ثم رقم المحفظة السري، واخيرا كتابة قيمة المبلغ المالي المراد سحبه.

- السحب عن طريق فروع فوري.